Ощутимое землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Камчатском крае

Сегодня, 17 июля, почти в два часа дня в 190 километрах южнее города Петропавловск-Камчатский сейсмологи фиксировали сильное колебание поверхности земли.

В филиале геофизической службы Российской Академии Наук, которая базируется в Камчатском крае, сообщили об ощутимом землетрясении магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера. Согласно данным, которые передают его сотрудники, примерно в два часа дня (4:48 по московскому времени) начались внезапные подземные толчки.

В целом, на них жаловались лишь те жители Камчатки, которые проживают в многоэтажных домах и занимают верхние этажи. По их словам, они почувствовали два толчка, хотя землетрясение было одно. Скорее всего, местные жители попали под несколько его волн.