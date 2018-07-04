Иностранные гости Москвы воровали лампочки на память

Иностранные гости столицы воровали лампочки в центре Москвы. Вернее, «брали на память», как заявил заместитель главы столицы по вопросам благоустройства Москвы.

Помимо традиционных матрёшек и шапок-ушанок, туристы привезли домой элементы уличного освещения. Так на центральных пешеходных зонах гости города поднимали друг друга и забирали лампочки в форме животных и птиц. Речь идёт о светодиодных лампочках, находившихся на Никольской и Большой Дмитровке. Видимо туристам, так понравилось освещение в виде звёздного неба, что они решили забрать себе по одной или даже нескольким «звёздочкам».

Однако стоит отметить оперативную работу коммунальщиков, которые немедленно заменили все недостающие элементы освещения, чтобы гости и жители столицы могли дальше любоваться красотами пешеходных зон.

Бирюков также отметил, что во время проведения международного чемпионата, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства установили достаточно большое количество урн, для сбора мусора, и обеспечивали своевременный вывоз отходов. Каждую ночь с 3 до 6 часов, коммунальщики наводили чистоту в столице, так как в это время на улицах собирается минимальное количество людей.