Новосибирцы роют подкоп, чтоб уехать с пляжа, где их заперли

Уже несколько дней отдыхающие не могут выбраться с пляжа. Единственный выход перегодили шлакбаумом.

Принимая решение съездить отдохнуть на выходные, новосибирцы даже не предполагали, что их поездка закончится таким приключением. Накупавшись в воде и вдоволь повалявшись на солнышке, граждане засобирались было домой, но не тут-то было. Единственный выезд с пляжа оказался перекрыт. Уже не первый день новосибирцыне могут попасть домой. Женщина, запертая на пляже вместе с остальными, рассказала, что на шлагбауме имеется телефон: «Мы звонили, но никто не отвечает!»

Своей ситуацией они поделились в социальных сетях. Новость вызвала большой ажиотаж, как и предполагалось. Правда, мнения в очередной раз разделились. Одни выражали сочувствие застрявшим на пляже людям. Другие не понимали, как можно так долго ждать, когда уже давно можно было позвонить в полицию. Нашлись и такие, кто предлагал отдыхающим креативные способы вызволения вроде «отпилить болгаркой шлагбаум», «сделать подкоп», чему и последовали граждане. А некоторые вообще указали, что люди виноваты сами. Пользователи недоумевают, зачем нужно было подъезжать так близко к пляжу. А один из комментаторов указал, что о необходимости вывезти машины за пределы территории пляжа сотрудники сообщали за час. В итоге выехало около 10 машин, остальные решили не беспокоиться, поэтому теперь пожинают плоды.