Большинство россиян считают, что семья Романовых не заслужила настолько жестокой казни

Накануне 100-летия со смерти семьи Романовых, социологи выяснили, как россияне относятся к гибели и царской семье в целом.

Абсолютное большинство (57%) считают расстрел Николая II, его жены, детей и слуг ужасным преступлением, которое невозможно как-либо оправдать. Стоит отметить, что такого мнения придерживаются в основном люди зрелого возраста. 29% опрошенных считают, что Император обязан был понести наказания за свои действия, но исполнение меры не должны были быть настолько суровыми, в частности, пощады заслуживали дети правителя. Однако среди россиян есть 3% тех, кто считает жестокую казнь справедливым решением, такого мнения придерживаются в основном молодые люди. Кстати, некоторые психологи считают, что нынешнее поколение обладают большей жестокостью в сравнении с представителями прошлых поколений. Это обусловлено тем, что современные юноши и девушки спокойно смотрят фильмы, где представлены сцены насилия, играют в компьютерные игры, где у них есть возможность беспощадно убивать. Среди участников опроса, 43% испытывают к семье Романовых симпатию, 22% относятся к ним скорей негативно, и 7% совершенно не интересует история семьи. В опросе участвовали около 1 600 россиян, достигших совершеннолетия.

Учёные подтвердили, что все найденные под Екатеринбургом останки принадлежат императорской семье.