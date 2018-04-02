В Москве молодой мужчина пытался изнасиловать пенсионерку в лифте

Сегодня, 21:46 \\ Происшествия

Местный житель района Новокосино задержан за попытку изнасиловать пенсионерку. Молодой человек набросился на свою соседку и хотел надругаться над ней в лифте. 

 
По данным сотрудников правоохранительных органов, злоумышленником оказался 29-летний местный житель. В ходе показания задержанный признался, что пытался применить насильственные действия по отношению к своей 56-летней соседке. 
Инцидент произошел в жилом доме Новокосино. Женщине удалось избежать изнасилования. Одна из жительниц дома услышала крики в кабине лифта и вызвала полицию. По приезду полицейских злоумышленник был задержан. 
В правоохранительных органах сообщается, что против насильника возбуждено уголовное дело, в связи с чем ему грозит тюремное заключение.

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