В Москве молодой мужчина пытался изнасиловать пенсионерку в лифте

Местный житель района Новокосино задержан за попытку изнасиловать пенсионерку. Молодой человек набросился на свою соседку и хотел надругаться над ней в лифте.



По данным сотрудников правоохранительных органов, злоумышленником оказался 29-летний местный житель. В ходе показания задержанный признался, что пытался применить насильственные действия по отношению к своей 56-летней соседке.

Инцидент произошел в жилом доме Новокосино. Женщине удалось избежать изнасилования. Одна из жительниц дома услышала крики в кабине лифта и вызвала полицию. По приезду полицейских злоумышленник был задержан.

В правоохранительных органах сообщается, что против насильника возбуждено уголовное дело, в связи с чем ему грозит тюремное заключение.