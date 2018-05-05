В Екатеринбурге машину оккупировал целый рой пчёл

Клиенты аэропорта «Кольцова» стали свидетелями захвата автомобиля насекомыми. На парковке для машин инвалидов около аэропорта очевидцы заметили, что машину марки «Тойота» облепили пчёлы.

Эксперты объясняют такое явление тем, что вследствие повреждения роя, насекомые ищут новое место для жительства. Стоит главной пчеле поменять привычное место обитания, толпа других пчёл сразу последует за ней. Учёные отмечают, что данное природное явление не представляет опасности, автомобилисту необходимо лишь переместить транспортное средство в другое место. Однако сложно представить, как владелец автомобиля сможет сесть за руль, когда его машина захвачена целой тучей опасных насекомых. Напомним, что укус даже одной пчелы способен вызвать анафилактический шок, то есть человек может начать задыхаться, в результате не исключен летальный исход. Работники парковки пытались разогнать наглых насекомых при помощи специального шланга для мытья транспорта, однако, попытки не дали результатов. Позже выяснилось, что владелец автомобиля всё же решился воспользоваться советом, но избавиться от надоедливых насекомых не смог. Это не первый подобный случай: в 2016 в одном из аэропортов пчёлы оккупировали самолёт, из-за чего даже пришлось перенести авиарейс.