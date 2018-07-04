В Новосибирске четверо детей отравились наркотическим веществом

Вчера вечером в одну из Новосибирских больниц поступили четыре несовершеннолетних пациента, после осмотра врачи сделали заключения, что отравление произошло в результате употребления наркотических веществ.

Позже подростки признались, что нашли во дворе дома, в котором проживают, маленький запечатанный сверток, с неизвестным содержимым. Дети попробовали смесь из-за любопытства, о чем впоследствии пожалели. Любопытные подростки почувствовали резкое ухудшение самочувствия и попросили случайных прохожих вызвать скорую медицинскую помощь. Самому младшему пострадавшему 10 лет, самому старшему 16. Сейчас их здоровье не вызывает опасения у врачей, однако, ранее сообщалось, что один из мальчиков находился в тяжёлом состоянии. Имена детей, адрес больницы, и двора, в котором случилось несчастье, не разглашается правоохранительными органами. Откуда возле жилого дома взялся свёрток, с наркотическими веществами выясняет полиция.