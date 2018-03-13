Болельщица из Бразилии заявила, что на финале ЧМ ее изнасиловали

По словам девушки, на нее напали на Большой спортивной арене. Там она пострадала от изнасилования.

Как сообщают СМИ, в столичный отдел полиции «Лужники» с заявлением об изнасиловании обратилась 24-летняя девушка, которая приехала в Москву из Бразилии. По ее словам, в Россию она отправилась на ЧМ-2018. На финале мундиале с ней приключилась беда.

Болельщица рассказала, что ее изнасиловали. Девушку на машине скорой помощи отвезли в Боткинскую больницу. Уже известно, что полиция инициировала доследственные проверки. Детали и подробности происшествия устанавливаются. Кто изнасиловал болельщицу ЧМ – пока не известно. Ранее уже сообщалось, что на ЧМ была разоблачена группа воров-карманников. Преступники из разных стран скооперировались в одну группу, вместе они крали у людей вещи, деньги и другие ценные предметы.