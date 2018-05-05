В Уфе жестоко убили и изнасиловали 17-летнюю студентку

О произошедшем в полицию сообщила мать потерпевшей. Она также рассказала, кого подозревает в изнасилование дочери.

Как стало известно, в ночь на 16 июля в Уфе неизвестный жестоко избил и изнасиловал 17-летнюю девушку. По предварительным данным, пострадавшая девушка учится на первом курсе одного из местных колледжей. В полицию с заявлением об изнасиловании обратилась мать студентки. Она заявила, что инцидент произошел поздней ночью, когда ее дочь возвращалась домой.

По ее предположениям, а также показаниям пострадавшей студентки, изнасиловать и избить девушку мог мужчина, который живет в доме по соседству. По факту произошедшего инициирована проверка, следователи проверяют версию потерпевших.