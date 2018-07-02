«Автобандиты»: В Омске люди обвинили водителей в незаконном спиле деревьев

Такую нелестную характеристику получили владельцы машин, живущие в Омске на улице Бородина.

Рядом со строением 12/1 росло несколько давно насаженных ив. Однако неожиданно их все спилили, оставив только несколько пеньков. С жильцами домой это согласовано не было, а потому незаконно. По мнению людей, дело в том, что «автобандитам» понадобились новые парковочные места.

Однако в Сети, где сообщили о водителях-нарушителях, не все поддержали указанные обвинения. По мнению пользователей, ивы убрали всё-таки по закону – после разрешения с управляющим района. Также есть вероятность, что проводилось некое собрание для обсуждения спила, а те, кто жаловался, просто на него не пошли. Впрочем, некоторые комментаторы поддержали недовольных людей, отметив, что никакие парковки не стоят украшения двора.