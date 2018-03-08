В Краснодарском крае сын из ружья выстрелил в грудь отцу-фермеру

Житель Новокубанского района 1956 года рождения попал в одну из местных больниц 15 июля примерно в три часа утра. У него диагностировали огнестрельное ранение и определили в реанимацию.

Сотрудники Главного управления МВД по Краснодарскому краю сообщают о случае, в ходе которого 34-летний сын из ружья выстрелил в грудь 62-летнему отцу-фермеру. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован в станице Прочноокопской в ночь на минувшее воскресенье.

Следователям удалось составить приблизительную картину произошедшего. Так, по их версии, между отцом и сыном произошел серьезный скандал, после чего молодой мужчина взял ружье и, направив дуло в сторону грудной клетки родителя, произвел выстрел. Полиция уже произвела его задержание.