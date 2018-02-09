На северо-западе Москвы произошел мощный взрыв в автосервисе

Инцидент зафиксировали 16 июля на Авиационной улице. Согласно предварительным данным, там по каким-то причинам сдетонировали несколько баллонов.

СМИ сообщают о мощном взрыве, который произошел на северо-западе Москвы. Пострадали здание автосервиса и находящиеся в нем четыре человека. Тем не менее, эксперты на месте не исключают, что это число может увеличиться по ходу расследования.

На место уже прибыли сотрудники МВД, а также МЧС по Московской области. Пожарные тушат возгорание. Точных данных о том, сколько бригад отправлено на место, пока нет.