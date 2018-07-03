Необычная посадка военного вертолета попала на видео

Пилоты крупного вертолета CH-47, который принадлежит ВВС США, выполняли спасательную операцию и забирали с горы Маунт-Худ группу альпинистов, которая не могла спуститься самостоятельно.

В сети обсуждают видео, на которое попала необычная посадка военного вертолета в Соединенных Штатах. Зарубежное издание The Drive выяснило, что на самом деле запечатлено в ролике и предоставило комментарий по этому поводу. Вначале видно, что над склоном вулкана кружит тяжелый военно-транспортный вертолет с лопастями на двух сторонах. После он начинает сбавлять высоту, чтобы иметь возможность забрать людей на борт, и буквально втыкается в гору.

Пользователи сети поначалу не поняли, каким образом после такой странной посадки вертолет остался невредим. Тогда издание The Drive опубликовало объяснение этому, напечатав, что воздушное судно касалось земли лишь задними колесами, а передняя часть зависла в воздухе.