В Иркутской области бабушка едва не убила своего годовалого внука

Сама бабушка заявила о том, что в момент происшествия была пьяна и ничего не помнит. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, в Иркутской области расследуется дело о попытке покушения на жизнь годовалого ребенка, которую совершила родная бабушка малыша, едва его не убив. Выяснилось, что 13 июля 23-летняя мать мальчика решила отвести своего сына к свекрови в СНТ "Колокольчик" поселка Новомальтинск, так как ей следовало сходить со старшим ребенком в больницу.

Когда она вернулась обратно, то нашла малыша, лежащим на придомовой территории с многочисленными ранами, после чего сразу вызвала скорую помощь. Ребенка отправили в больницу, о его состоянии ничего не сообщается.

В то же время правоохранители задержали бабушку, которая должна была сидеть с внуком. Она рассказала о том, что в тот день находилась в состоянии алкогольного опьянения, потому понятия не имеет, как все произошло. Это не стало для нее оправданием и теперь в отношении бабушки возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, выясняются все обстоятельства, предшествующие инциденту.