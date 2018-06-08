Собака спасла детей от опасной змеи

В США собака, которая защитила детей от возможной опасности, стала героем. Чудесное спасение произошло Джексонвилл во Флориде.

Американец Адам Киндер прогуливался со своими детьми и домашним животным на заднем дворе. Неожиданно внимание мужчины привлекло необычное поведение питомца. Когда Адам подошел проверить, что же случилось, то увидел, что собака нашла змею. Найденная рептилия относится к породе ядовитый ромбический гремучник. Американец сразу же вызвал службу спасения, которая увезла опасное животное.

Местный житель пояснил, что поскольку они живут неподалеку от ручья, он знал, что в окрестностях могут водиться змеи, но не предполагал, что такие. Мужчина очень счастлив, что пес обнаружил опасную рептилию. Ведь на заднем дворе регулярно играют его дети.

Змеи стали нередкими гостями рядом с людьми. Напомним, в июне экзотическая змея заползла в квартиру в Москве. Рептилию обнаружила хозяйка жилища. Правда, сначала ей на глаза предстала сброшенная шкура, а потом и само животное. Женщина вызвала МЧС, которая поймала змею и отправила ее к специалистам. Эксперты отметили, что это экзотический вид, очень редко встречающийся в России. Каким образом змея могла оказаться в квартире, неизвестно.