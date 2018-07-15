Два человека погибли, празднуя победу Франции в ЧМ-2018

Болельщики настолько "отдались" празднованию победы сборной Франции в финале ЧМ-2018, что совсем "потеряли голову" и не задумывались о собственной жизни. В результате этого погибли два человека, еще одна женщина находится в критическом состоянии.

Как стало известно, французы всю ночь праздновали победу национальной сборной, потому не обошлось без жертв. Так, 42-летний мужчина из города Анси на радостях спрыгнул в канал с низким уровнем воды, в результате чего ударился головой и погиб. В другом городе, Сен-Феликсе, празднуя победу своей сборной, врезался в дерево на автомобиле.

В то же время, в городе Сен-Жеуар женщина, отмечая чемпионство своей страны, каталась с друзьями на тракторе, внезапно упала на землю и попала под колеса транспортного средства, теперь она находится в больнице в критическом состоянии.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что по всей Франции после финала ЧМ-2018 прошли массовые беспорядки.