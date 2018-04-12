Мать с двумя детьми утонула близ Астаны во время стирки ковра

Инцидент был зафиксирован 14 июля в жилом массиве "Пригородный", где и находится канал "Есиль-Нура".

Сотрудники Главного управления МВД Республики Казахстан сообщают о случае, в ходе которого близ Астаны мать с двумя детьми утонула во время стирки ковра. Согласно данным, которые они предоставляют, несчастный случай произошел в эти выходные. Подробнее о нем рассказал представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.

43-летняя женщина повела двоих своих дочерей 11 и 12 лет помочь ей со стиркой. Она хотела почистить домашний ковер на канале "Есиль-Нура". Иманкулов подчеркивает, что тот не предназначен и не приспособлен для подобных целей, также, как и для купания. По его словам, все трое упали в воду и не смогли выбраться. Стоит отметить, что с начала 2018 года это не первый инцидент с погибшими на канале.