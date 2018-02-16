В подмосковной электричке пьяный любитель пикапа напал на сотрудников полиции

Пассажиры электрички достаточно спокойно отнеслись к стычке пикапера и полиции, будто наблюдали такое каждый день.

В Сети появилось видео, где сильно опьяневший мужчина начал приставать к женщинам. Однако такое отношение к ним не полюбилось, дамы постоянно отказывали. Тогда пикапер стал кричать на всех, постоянно произнося нецензурные выражения. Недовольные пассажиры осуществили вызов правоохранителей.

Сотрудники полиции стали пытаться успокоить пьяного мужчину, но он в ответ на них напал. Одному из полицейских пикапер даже сломал нос. В итоге его всё-таки удалось скрутить и высадить из подмосковной электрички. В дальнейшем дебошир был отправлен в отделение. Пользователи Сети отметили, что правоохранители вели себя с задержанным слишком мягко, учитывая его поведение.