Видеоблогера осудили за шутку про Коран

Тушинский суд Москвы вынес приговор в отношении блогера Ильи Мэддисона, который стал скандально известен после шутки о религии.

Суд ограничился в отношении парня условным осуждением. Срок наказания блогера составил 1,6 года. Его признали виновным по ст. 282 УК РФ Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии.

Пресс-секретарь суда Марина Свиридова пояснила, что приговор уже вступил в законную силу, поскольку был вынесен еще в мае. Также она указала, что уголовный процесс проходил в особом порядке. Причинами применения особого порядка стало признание блогером своей вины и раскаяние в содеянном.

Настоящее имя парня – Илья Давыдов. Напомним, в 2012 году было возбуждено уголовное дело по факту возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Поводом послужило выступление блогера, в котором он рассказал, что сидел в туалете с Кораном, когда у него закончилась туалетная бумага. После сразу же уточнил, что книга не пострадала, а после вообще заявил, что это был не Коран, а Библия.

На Илью моментально обрушился шквал критики. Парню угрожали, и он принял решение уехать из России, а также удалил свои странички во всех социальных сетях. Однако правоохранительные органы все же возбудили уголовное дело в начале прошлого года. Но по неизвестным обстоятельствам почти сразу после опубликования соответствующей новости в Twitter, удалила данный пост. Тем не менее, ролик вызвал большой резонанс в интернете. Дело дошло до необходимости проведения психолингвистической экспертизы. Результаты показали, что в видеозаписи есть материалы, которые, как сообщили сотрудники прокуратуры, направлены на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии. Информация об этом была направлена в следственный комитет.