Под Астраханью газонокосилка убила 44-летнего мужчину

Житель села Началово Астраханской области подстригал газон и погиб от электрической газонокосилки. Он случайно повредил провода устройства.

В СУ СК по Астраханской области рассказывают, что 44-летнего мужчину убила газонокосилка. Он стриг газон, во время чего по невыясненным обстоятельствам были повреждены провода устройства. Казалось бы, простое занятие бытовым дело стало причиной трагедии. Из-за повреждения проводов мужчина оказался подвергнут риску.

В итоге, мужчину ударило током. Удар был такой силы, что тот умер на месте. Следователи инициировали проверку, в ходе которой будет установлено, как именно мужчина повредил провода и есть ли в его гибели основания для возбуждения уголовного дела. Делом занимаются сотрудники правоохранительных органов Приволжского районе. Детали и подробности происшествия уточняются. Инцидент случился 15 июля.