Под Воронежем обиженная женщина сожгла сожителя

Между возлюбленными произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил возлюбленную так, что она упала на пол. Тогда она дождалась, пока он уснет, и подожгла его.

Сотрудники Главного управления МВД по Воронежской области сообщают о случае, в ходе которого в Острогожском районе женщина сожгла сожителя. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован 24 июня.

Так, мужчина с 85 процентами ожогов тела поступил в городскую больницу. Ещё живой, он сказал, что курил в постели и уснул, из-за чего она и загорелась. Вначале его сожительница также подтвердила эту теорию, однако в нее не поверили сотрудники правоохранительных органов. Через короткое время мужчина умер, а женщина призналась, что виновна в его гибели. Она рассказала, что в ходе ссоры он применил к ней физическое насилие, после чего она, обиженная, решила ему отомстить. Для этого, когда он уснул, она облила его бензином и подожгла.