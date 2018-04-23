В Омске внук-наркоман зарезал свою бабушку и удивился, найдя ее мертвой

Сначала 28-летнему мужчине показалось, что он проглотил арматуру. Наркотики вызвали у него галлюцинации, а после привели к всплеску агрессии.

Как сообщается, 14 марта житель Омска употребил наркотики. Он заказал крупную партию запрещенных веществ через Интернет. У мужчины начались галлюцинации, ему стало казаться, что в его горле застрял кусок арматуры. С тревожными мыслями наркоман позвонил врачам скорой помощи, те забрали его и увезли в больницу. Оказалось, что арматуру тот не глотал.

Когда мужчина вернулся домой, там его встретила его 87-летняя бабушка. Пожилая женщина высказала претензии своему внуку, на что тот схватил нож и ударил ее в шею. Бабушка умерла. Затем, внук-наркоман «обнаружил» труп своей родственницы и сообщил об этом в полицию. Как пишут СМИ, мужчина убил свою бабушку, а затем был крайне удивлен, найдя ее мертвой.

Полиция быстро поняла, что случилось. Наркомана арестовали, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, дело передали в суд. Мужчине, который убил свою бабушку, может грозить до 20 лет тюрьмы.