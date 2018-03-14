Акт мести в Индонезии: местные жители уничтожили почти 300 крокодилов

Жители Индонезии в городе Соронг из-за убийства их друга уничтожили 292 крокодила.

Сообщается, что мужчина случайно вошел в загон с крокодилами, собирая траву для своего домашнего рогатого скота. Сначала крокодилы укусили его за ногу, а затем получил удар хвостом одного из аллигаторов. На крики сбежались индонезийцы, но к тому моменту пострадавший был уже мертв.

Члены семьи и близкие друзья 48-летнего мужчины собрались вместе, чтобы подать жалобу в полицию. Они убеждены, что ферма с рептилиями находится слишком близко к поселению, именно поэтому с их другом случилась такая беда. Представители правоохранительных органов заверили родственников, что владелец крокодилов готов выплатить им денежную компенсацию.

Индонезийцы отреагировали спокойно и с почестями похоронили своего товарища. Однако внезапно после погребения произошла неожиданная и очень масштабная вспышка насилия. Вооруженные местные жители ворвались на ферму и уничтожили 292 аллигатора в качестве мести за смерть друга. Убиты были, главным образом, детеныши рептилий, их длина составляла около двух метров.

Примечательно, что сотрудники полиции предпринимали попытки вмешаться и предотвратить кровавую и жестокую расправу. Но мстители были чрезмерно агрессивны, а представителей правоохранительных органов было слишком мало, чтобы оказать давление. По словам очевидцев, крокодилов ловили, вытаскивали на берег и, вооружившись дубинками и топорами, избивали до смерти.

Глава Агентства по сохранению живой природы провинции Западное Папуа Базар Басар Манунланг дал комментарий по поводу произошедшего. Он утверждает, что массовое уничтожение крокодилов нарушает закон о неприкосновенности частной собственности. По факту убийства животных ведется расследование.