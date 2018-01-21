В Пензе на месте ДТП остался кусок скальпа пострадавшей

О страшной аварии сообщили пользователи соцсети. Многие даже отметили, что на асфальте могла остаться часть мозга женщины.

Как стало известно, в Пензе накануне на пешеходном переходе на улице Коннозаводская произошло страшное ДТП. Отмечается, что водитель автомобиля на полной скорости сбил женщину, которую сразу же увезли в реанимацию.

Очевидцы сообщили о том, что на месте происшествия остался скальп или кусок шиньона, который носила пострадавшая. Многие даже заявили о том, что на асфальте был замечен кусок мозга женщины, однако эта информация не подтвердилась.

Стоит отметить, что причины произошедшего и виновник ДТП пока остаются неизвестными. О состоянии пострадавшей жительницы Пензы также ничего не сообщается.