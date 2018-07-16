В Пакистане свадьба окончилась похоронами: 17 человек погибли в страшном ДТП

Авария произошла в округе Матияри. В числе погибших есть женщины и двое детей.

Припаркованный автобус, который осуществлял перевозку гостей свадебной церемонии, на всей скорости протаранил грузовик. Предположительно, водителю автобуса пришлось сделать вынужденную остановку из-за пробитого колеса. Участники свадебного торжества вышли на дорогу, окружив шофера, который производил замену колеса. Именно в этот момент мчащийся грузовик влетел в пассажирский автобус. От сильного удара транспортное средство опрокинулось на стоящих около него людей. По предварительной информации, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика.

Кроме погибших 15 человек, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Граждане, которым необходима медицинская помощь, госпитализированы в местные больничные учреждения.

По факту произошедшего проводится расследование. На месте случившегося работают специалисты экстренных служб. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Свадебное торжество уже не первый раз заканчивается трагично. В прошлом году в индийском штате Джамму и Кашмир свадебный микроавтобус рухнул в пропасть. Тогда погибли 6 человек. Сообщалось, что в транспортном средстве была разблокирована коробка передач, когда пассажиры осуществляли посадку. Автобус покатился вниз по склону. Кроме погибших, травмы получили еще 12 человек.