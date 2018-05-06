Пиранью поймали в водохранилище ГРЭС-2 в Сургуте

Необычной находкой похвасталась семья, которая решила порыбачить на водоеме. Эксперты отмечают, что это, хотя и необычно, но вполне возможно, так как вода от электростанции находится на постоянном подогреве.

В соцсетях бурно обсуждают случай, которым поделилась жительница Сургута. Она рассказала, что накануне вместе с мужем она побывала в окрестностях водохранилища ГРЭС-2. Довольно часто они выбираются туда порыбачить. Рыбу они отдают своему коту, поэтому довольно часто ему удается полакомиться небольшими сомами, плотвой или подлещиками. В этот же раз на обед ему принесли настоящую пиранью.

Фотографию своего улова сургутяне опубликовали в одной из соцсетей. Позже их согорожане начали активно комментировать событие. Один мужчина рассказал, что однажды сам выпускал пираний в водохранилище, так как сначала он держал их дома в аквариуме, однако после отпустил из-за их прожорливости. Другие комментаторы также отметили, что не раз видели необычных животных в воде ГРЭС-2. Среди них довольно крупны рыбы, змеи, красноухие черепахи и даже сиамский крокодил.

Новость о том, что в водохранилище поймали пиранью, не на шутку встревожила некоторых жителей Сургута. Между тем, другие поспешили заверить их, что данный вид рыбы лишь в фильмах нападает на людей, а в реальности остерегается крупных противников.