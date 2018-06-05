Учёные выяснили, что первым на Земле появился розовый цвет

Выяснилось, что любимый оттенок девушек - самый первый цвет, который зародился на планете. Австралийские научные работники нашли молекулы яркого розового цвета в глубинах древних скал пустыни Сахара.

Розовые молекулы - это образования пигмента, которые произвели древние организмы. Известно, что розовый цвет находился в океане еще до появления каких-либо живых организмов. Молекуле появились более миллиарда лет назад, когда в воде не было ещё не то что животных, а даже растений. Водоросли начали расти на дне водоёмов через сотни лет, с чего и началось развитие морских обитателей. Сейчас встретить ярко-розовый пигмент в океане практически не возможно, организмы синтезирующие данные молекулы не обитают в океанах уже более 650 миллионов лет. Учёные продолжат исследовать древнейшие молекулы, чтобы предоставить наиболее полную картину о производящих организмах. Несмотря на то, что информации на данный момент достаточно мало, уже можно сделать выводы о первом, появившемся на планете Земля цвете.