Под Ростовом в результате ДТП с участием автобуса пострадало 13 человек

Авария произошла в Азовском районе Ростовской области. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на трассе Азов — Староминская в районе села Елизоветовка. Травмы получили 11 человек, еще двое погибли на месте. Среди них был двухлетних ребенок.

Сообщается, что автобус выезжал на трассу Азов — Староминская. В нем находились 8 пассажиров. Общественный транспорт начал совершать поворот, когда в него на большой скорости врезался легковой автомобиль марки Ford. Именно в легковушке и находился маленький ребенок, который скончался на месте. Остальные пассажиры машины получили травмы. От сильного удара автобус перевернулся, всех пассажиров пришлось госпитализировать.

Как уточнили представители районной администрации, по предварительной информации, водитель Ford уснул за рулем. Автобус пропускал движущуюся машину, но она внезапно съехала в сторону и врезалась в автобус.

На месте случившегося работают специалисты экстренных служб. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В последнее время участились дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта. Напомним, на прошлой неделе в Челябинске произошло столкновение маршрутного такси с деревом, стоявшим на обочине. Водитель не справился с управлением, в результате чего пострадали 7 человек.