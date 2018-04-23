В Петербурге внук изнасиловал свою бабушку и съел ее глаза

Мужчина имеет психические расстройства, не так давно его выписали из психбольницы, сейчас его ищет полиция.

Инцидент случился минувшей ночью в Петербурге, в районе Купчино, где мужчина жил со своей пожилой бабушкой. Между внуком и престарелой женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой агрессивный мужчина набросился на бабушку и стал ее душить. Затем внук вырвал глаза своей бабушки, после чего он их съел. После содеянного, мужчина изнасиловал свою уже мертвую родственницу.

Расправившись с трупом, внук скрылся из квартиры. Полиция Санкт-Петербурга занимается поиском мужчины. Информацию о случившемся происшествии сообщили местные СМИ. Данные об изнасиловании и о том, что внук съел глаза своей бабушки, в полиции пока что не подтвердили. Детали и подробности инцидента уточняются. По предварительным данным, мужчина так поступил из-за своего психического расстройства.