Экстремал из Владивостока совершил неудачный маневр и сорвался с проводов

Инцидент произошел во Владивостоке на проспекте 100-летия, 151. Неизвестный решил примерить на себя образ человека-паука, но не рассчитал свои силы и погиб, упав с большой высоты.

По предварительны данным, мужчина выбрал необычный способ переправы с одного дома до другого – по воздуху. В качестве средства передвижения он выбрал собственные руки и провода. Как сообщают очевидцы, экстремал залез на балкон верхнего этажа одной из девятиэтажек и забрался на отходившие от нее провода. Мужчина решил перелезть по проводам на крышу соседнего здания, но не рассчитал свои силы и рухнул вниз.

Инцидент произошел на глазах стоявшей внизу толпы, которая уже успела собраться на очередное зрелище. Жильцы вызвали экстренные службы еще до падения экстремала. Но он не смог их дождаться. Во время падения мужчина ударился о стоящий во дворе дома автомобиль, а уже после рухнул на землю. На место происшествия свидетели оперативно вызвали скорую помощь, но неизвестный погиб на месте. По неподтвержденной информации он находился под действием наркотических веществ.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская дала комментарий, где указала, что сейчас проводится проверка по факту падения человека с большой высоты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.