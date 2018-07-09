Илон Маск назвал «педофилом» дайвера, который спасал детей из затопленной пещеры в Таиланде

Такое жесткое оскорбление последовало после того, как британский дайвер Верн Ансворт посоветовал Илону Маску «засунуть свою подлодку куда поглубже».

Конфликт Маска и дайвера продолжается уже несколько дней. Все дело в том, что британец назвал субмарину основателя Spase X пиар-ходом. Якобы, план Илона Маска по освобождению детей из пещеры был «провальным». В ответ на такую критику известный инженер решил ответить оскорблением.

В своем Twitter Илон Маск разместил гневный пост. В нем он назвал Верна Ансворта «педофилом» и заявил, что не видел дайвера на месте операции. Помимо этого, Илон Маск назвал тайских морпехов, вызволивших детей, «по-настоящему крутыми».

Однако, позже твит с оскорблениями в адрес британского дайвера был удален. О том, что Илон Маск назвал Верна Ансворта «педофилом», сообщило издание The Hollywood Reporter. Как известно, все дети были спасены. В пещере они находились с 23 июня. Мальчики и их тренер оказались заложниками пещеры из-за дождя, который затопил выход и ходы.