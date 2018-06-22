Учёные подтвердили, что все найденные под Екатеринбургом останки принадлежат императорской семье

Исследования показали, что найденные под Екатеринбургом остатки принадлежат семье Романовых. Для экспертизы учёные взяли анализы у живущих в теперешнем времени родственников семьи по линии Николая II и его жены Александры Федоровны. Для того, чтобы точно удостовериться учёные извлекли тело отца императора.

С помощью экспертизы удалось установить родство Александра III и найденных останков. К работе привлечены научные работники, которые уже изучили около 2 тысяч архивных документов, в том числе и тех, которые хранятся за рубежом.

Сотню лет назад по инициативе большевиков императорская семья и окружающие их люди были расстреляны.

В 1991 году неподалёку от города Екатеринбурга были найдены останки 9 человек, только через 7 лет тщательных исследований удалось доказать, что это останки тел Николая II, его супруги, их дочерей и слуг.

В 2007 в Свердловской области нашли место захоронения ещё двух детей царской семьи. С 2015 года Следственный комитет начал снова ворошить это дело. В СМИ регулярно появляются сообщения с подтверждением подлинности экспертизы, то опровержения.

Останки пройдут ещё ряд экспертиз.