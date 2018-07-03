В Татарстане поезд сбил легковой автомобиль, четверо человек погибли

В Татарстане произошло жуткое столкновение локомотива с легковым автомобилем. В ДТП погибли все четверо пассажиров ВАЗ-2109.



Авария произошла после семи часов вечера на железно-дорожном переезде Кошкино-Шимяково Буинского района. Водительлегковогоавтомобиля ВАЗ-2109 не успел пересечь железную дорогу. Столкновение с тепловозом было неизбежно. Четверо пассажиров легковушки скончались на месте происшествия. Пострадавших в поезде не обнаружено.

Сотрудники спасательных служб извлекли останки погибших, зажатые в кабине автомобиля. Тепловоз также получил повреждения, в

результате чего с помощью восстановительного поезда был отправлен на ремонт.

Полицейские продолжаю расследование по факту происшествия. Информация о личностях, погибших в ДТП, и причинах трагедии не сообщается.