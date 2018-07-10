Участники Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ-2018

СМИ сообщили о том, что на поле прямо во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии. Отмечается, что некоторые из них были в форме сотрудников полиции.

Как известно, в России проходит напряженный финальный матч ЧМ-2018, где на поле сражаются французы и хорваты за первое место. На нем присутствуют лидеры Франции и Хорватии, которые смотрят матч стоя. Разрядить напряженную обстановку решили участники Pussy Riot, которые прямо в разгар второго тайма выскочили на поле в форме сотрудников полиции. Их моментально вывели с поля, прерывать матч не стали.

Отмечается, что четверо участников Pussy Riot сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру", посвященной погибшему 11 лет назад русскому поэту Дмитрию Пригову. Именно он создал образ Милиционера, одухотворявшего небесную государственностью. Таким образом они заявили, что небесный милиционер охраняет сон младенцев, а земной преследует политзаключенных, а также сажает в тюрьму за "лайки" и "репосты" в соцсети. Пока неизвестно, чем для Pussy Riot закончится данная акция.