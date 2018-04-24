"Собрала ягоды": В Ленобласти женщина наткнулась в лесу на труп без головы и конечностей

Отмечается, что женщина отправилась в лес собирать ягоды, когда внезапно наткнулась на труп человека. О произошедшем она сразу же рассказала полиции.

Как стало известно, жительница деревни Захонье в Ленобласти решила отправиться в лес, чтобы собрать ягоды, однако ее внимание привлекло нечто другое. Так, в нескольких километров от населенного пункта она наткнулась на тело человека, у которого отсутствовали голова, руки и ноги.

Она сразу же сообщила о произошедшем в полицию, которые срочно выехали на место инцидента. Следователи подозревают, что конечности и голову погибшего могли утащить дикие звери. Сейчас правоохранители намерены выяснить личность погибшего, а также установить все обстоятельства, предшествующие его смерти.