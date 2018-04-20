В Санкт-Петербурге пенсионерка заплатила 290 тысяч за «пустышки»

Доверчива жительница Красногвардейского района купила «чудо» пилюли суммой на 290 000 рублей.

Известно, что в субботу заботливый курьер принёс пенсионерке биологические добавки прямо в квартиру. За три баночки «лекарства» женщина отдала 290 тысяч рублей. После принятия таблеток пенсионерка не почувствовала обещанного эффекта, и обратилась в правоохранительные органы. Из-за плохого зрения бабушка не смогла запомнить внешность злоумышленника, из её слов удалось узнать, что мужчина возрастом от 20 до 25 лет, светловолосый. К слову, женщине 73 года, и она состоит на учёте у психиатра. По предварительным данным, дело могут связать с преступниками, которых задержали пару дней назад в Санкт-Петербурге. Обманщики обзванивали пожилых людей, запугивали, поставленным в телефонном режиме, диагнозом, и предлагали спасение в виде таблеток. Цены за препараты достигали полмиллиона рублей.

По телевизору, в газетах, по радио, в интернете постоянно предупреждают пожилых людей о подобных ситуациях, однако, доверчивые пенсионеры продолжают отдавать свои сбережения за бесполезные таблетки, устройства, и найти злоумышленников не всегда удаётся.