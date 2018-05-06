Странная езда автомобиля привела к гибели пешехода

В выборгском районе Ленинградской области «шатающийся» Volvo насмерть сбил пешехода.

Авария со смертельным исходом произошла в районе 9 часов вечера на 22 километре трассы «Молодежное - Верхнее Черкасово». Дорожно-транспортное происшествие местные СМИ уже охарактеризовали как странное. Машина марки Volvo проезжавший по дороге, неожиданно начал «вилять» из стороны в сторону. Сначала автомобиль ехал по правой части трассы, а затем неожиданно вылетел на встречную полосу. В тот самый момент по стечению обстоятельств на этом месте оказался пешеход. Им был 50-летний мужчина.

В результате неконтролируемых действий транспортного средства избежать столкновения не удалось, и Volvo совершил наезд на пешехода. Пострадавший получил очень тяжелые травмы, из-за чего погиб на месте аварии.

Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают специалисты экстренных служб. Из-за чего произошло «шатание» автомобиля, спровоцировавшее ДТП, пока не сообщается.

Подобное поведение водителей на дорогах нередко становится причиной аварий. Напомним. В Петербурге весной мужчина в состоянии алкогольного опьянения не смог найти себе место на парковке. Это разозлило водителя, и он стал кататься из стороны в сторону, в результате чего задел стоящий рядом внедорожник. Машина от сильного удара влетела на крышу легкового автомобиля, находившегося рядом. Пострадавших не было.