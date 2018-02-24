Жители Киева находят в подъездах странные пометки, правоохранители выясняют, чьи это проделки, магов или воров

Сотрудники киевской полиции приняли несколько заявлений о странных знаках в подъездах. Жильцы многоэтажных домов утверждают, что около дверей, звонков, ящиков для корреспонденции появляются странные рисунки, некоторые жители также находили приклеенные волосы, нитки и спички.

Суеверные жители читают молитвы, осыпают всё вокруг солью и священной водой, а скептики, не верующие в магию и заговоры, обращаются в правоохранительные органы, и как оказалось не зря. По словам украинских полицейских «магические» знаки не что иное, как пометки грабителей. Таким образом, воры примечают для себя и коллег квартиры, которые можно ограбить или наоборот, которые трогать не стоит. Знаков целое разнообразие. Помимо нарисованных маркером рисунков, часто под ковриком перед входной дверью, можно найти печенье или бумажку в замочной скважине, наивные жители думают, что это дети хулиганят, а на самом деле воры проверяют, как часто хозяин бывает дома. А многие владельцы и вовсе облегчают роботу охотникам за чужим имуществом: в жаркую погоду оставляют окна распахнутыми, или в спешке забывают закрыть входную дверь.

Эксперты рекомендуют, при обнаружении подобных знаков обкатиться в полицию, а в случае отъезда попросить соседей или родственников присмотреть за жильём и забирать почту, чтобы не искушать грабителей.