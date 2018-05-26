Американцы протестуют после очередного убийства, совершенного полицейскими

Улицы американского города Чикаго заполонили толпы протестующих граждан. Американцы вышли на улицы после инцидента, состоявшегося в субботний вечер. В штате Иллинойс сотрудники полиции подошли к мужчине с требованием предъявить документы, удостоверяющие личность и личные вещи, однако, мужчина не согласился, после чего был застрелен.

Предполагаемого нарушителя отвезли, в медицинское учреждение, но врачи не смогли уже нечем помочь. Имел ли при себе оружие убитый, и совершил ли он нападение на сотрудников правоохранительных органов, не сообщается. Однако этой информации хватило для начала протеста. В акции приняли участие около сотни человек, митингующие бросали в полицейских камни, бутылки, обвиняя их в убийстве. В ходе конфликта пострадали четыре сотрудника полиции, четверых наиболее активных протестующих граждан задержали до выяснения обстоятельств.

Стоит отметить, что это далеко не первый известный случай убийства, совершенного американскими служащими. Так за 2017 год «защитники» убили более 1000 граждан, почти четверть из них темнокожие.