Пассажиры устроили в самолете пьяный дебош

В Уфе пришлось снять с рейса 9 человек, находившихся, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя слишком буйно для совершения безопасного перелета.

Рейс Уфа-Тверь должен был без проблем вылететь в столицу в назначенное время. Однако некоторые пассажиры были не готовы спокойно провести перелет. Около 4:00 по московскому времени на борт поднялась группа людей. Сообщалось, что перед рейсом они распивали алкогольные напитки, которые, чрезмерно повлияли на общее состояние граждан. Оказавшись в самолете, пассажиры «стали вести себя неадекватно», как сообщает руководство авиакомпании.

Решение высадить с рейса дебоширов принял капитан воздушного судна. Девять человек, включая семью с 8-летним ребенком, настойчиво попросили покинуть самолет. Поступок обоснован безопасностью остальных людей, направлявшихся в Москву и необходимостью соблюдать комфорт в течение всего пребывания на транспорте.

По словам свидетелей, находившихся на рейсе, группа людей приставала к остальным со странными вопросами и требованием покаяться в грехах перед вылетом. При этом, как указывают другие очевидцы, дебоширы не были пьяны.

Нынешнее лето богато на нетрезвых пассажиров. Напомним, в начале июля гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил пьяный дебош на борту рейса Москва-Екатеринбург. Судно уже находилось в воздухе, поэтому высадить его не представлялось возможным. По прибытии в аэропорт члены экипажа передали хулигана органам полиции.