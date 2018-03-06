В Петербурге голые любовники, стоя в пробке, вылезли из люка иномарки и занялись сексом

Отмечается, что парочка решила скоротать время в пробке сексом, потому шокировала всех автолюбителей. Инцидент произошел в субботу, 14 июля.

Как стало известно, вечером 14 июля Токсовское шоссе Санкт-Петербурга встало в пробке. Скучное ожидание решила скрасить одна влюбленная парочка, которая просто шокировала всех окружающих. Так, девушка вылезла из люка дорогой иномарки и продемонстрировала всем свою обнаженную грудь. Следом за ней появился голый парень, после чего парочка предалась любовным утехам.

Многие сразу же стали одобряюще сигналить и снимать на видео происходящее. Другие начали возмущаться, в ответ на это девушка показала неприличный жест, а парень поцеловал ее руку. Судя по всему, в иномарке находились три человека, ведь кто-то сидел за рулем.

Пользователи соцсетей отметили, что картина происходящего выглядела довольно потрясающее, а другие заявили, что судя по всему, голые любовники были пьяными, за что их следовало лишить водительских прав.