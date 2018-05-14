На юге Ирака из-за массовых стычек с полицией пострадали 10 человек

В попытках разогнать антиправительственные демонстрации в Ираке полиция вынуждена была применить оружие.

В провинции Басра в Ираке сегодня утром десятки демонстрантов атаковали здание администрации. По предварительной информации, правоохранительные органы вынуждены были применить специальные средства на протестующих.

Сейчас от участников демонстраций поступают угрозы о перекрытии нефтеналивные терминалы в провинции Басра. Для Ирака это важный объект, поскольку через него осуществляется экспорт нефти.

Из-за продолжающихся антиправительственных мероприятий в стране ввели комендантский час, но и это не остановило местных жителей. Напротив, прибавило им еще больше сил и упорство в проведении демонстрации и отстаивании своих прав. Недовольные граждане перекрывают улицы, устраивают поджоги. Как сообщают местные СМИ, для сдерживания толпы правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что масштабные протесты в Ираке начались еще неделю назад и до сих пор продолжаются, набирая обороты. Причиной регулярных демонстраций явились безработица и низкий уровень жизни в стране. Жители выражают властям протест, требуя наладить системы электроснабжения и водоснабжения, которые уже давно пришли в негодность. Также протестующие заявляют о необходимости создавать новые рабочие места, чтобы они имели возможность работать и кормить семьи. В некоторых областях Ирака требования перерастали в силовые перепалки с сотрудниками полиции. В результате около 10 человек пострадали.

Премьер Ирака в ответ на демонстрации заявил о выделении из бюджета около 3 миллиардов, а также заявил, что граждан обеспечат 10 тысячами рабочих мест. Однако протесты пока не прекратились.