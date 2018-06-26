Во Владивостоке скандалистка ударила в живот беременную девушку

Пострадавшая женщина попала в больницу с ушибами живота и угрозой выкидыша. Полиция в настоящий момент разыскивает нападавшую.

Как стало известно, во Владивостоке на Луговой улице произошел инцидент с участием 27-летней беременной женщины. Потерпевшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов о том, что на Луговой улице неизвестная женщина закатила большой скандал, причина которого до сих пор остается не выясненной. Внезапно скандалистка подскочила к беременной женщине, нанесла ей удар в живот и моментально скрылась с места инцидента.

На место происшествия вызвали скорую помощь, медики сразу диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей живота, а также угрозу выкидыша, в связи с чем ее сразу же госпитализировали в больницу. По факту произошедшего ведется проверка, следователи устанавливают личность нападавшей на беременную, а также выясняют все обстоятельства и причины инцидента.