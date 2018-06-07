На заправке «Лукойл» в Краснодаре разоблачена схема мошенничества

Владельцы заправок пытаются нажиться на невнимательных автомобилистах и подтасовывают результаты, из-за чего покупателям приходится переплачивать за несуществующий бензин.

В одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» житель города Краснодар опубликовал видео, на котором он пытается выяснить у работников заправки «Лукойл №35» в посёлке городского типа Энем, почему его решили обмануть на деньги. По словам пострадавшего, ему залили 74 литра бензина в топливный бак автомобиля, рассчитанный всего на 70. К тому же, мужчина утверждает, что у него ещё были остатки бензина. По подсчётам мужчины, ему пришлось переплатить за 10 литров, которые ему не залили.

Работницы заправочной станции утверждали, что у них сделан контрольный перевес каждого пистолета на всех колонках. Мужчина не винит работниц в том, что начальство заставляет их подкручивать результаты после проверки, однако заявляет, что такое недопустимо в принципе. Оказалось, что такой случай не единичный. Пользователи в комментариях жаловались, что больше всего обманывают на заправке «Лукойл» в Краснодаре напротив ТЦ «Мега». Из-за высокой популярности места начальство может положить себе в карман немаленькую сумму. Официальные представители сети заправок не сделали никаких заявлений.