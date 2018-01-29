Священники РПЦ разрешили отпевать некрещёных детей

Младенцев принято крестить до года, однако, к сожалению, детская смертность не редкость. Облегчить потерю убитых горем родителей ничего не сможет, но к тяжёлому сердцу добавляется ещё и то, что некрещёных детей не отпивают. Верующих родителей терзают мысли о том, куда попадут их маленькие ангелочки.

Священники Российской православной церкви приняли решение разрешить проводить обряд упокоение души детей, которых не успели придать обряду крещения. Однако отмечается, что обряд будет несколько отличаться от привычных проводов взрослых, так как главная цель отпивания - прощение грехов, а у малышей ещё не может быть собственных грехов. Поэтому отпевание младенцев это скорее помощь горюющим родственникам.

В последнее время, особенно молодые родители предпочитают не крестить детей, а дать им свободу выбора во взрослой жизни. Церковь же говорит, что такой ритуал необходим, чтобы после смерти получить шанс на вечную жизнь. А представители старших поколений уверены, что обряд защищает ребёнка от сглаза и даёт Божью защиту. Тем не менее, крестить или не крестить решают родители, практика показывает, что если детям не прививают веру с детства, то в сознательном возрасте очень малая доля принимает веру.