Представители церкви прокомментировали полёт патриарха Московского на частном авиатранспорте

Служители церкви регулярно подвергаются критики со стороны верующих и атеистов, из-за роскошной жизни. Церковнослужители не отказывают себе в благостях мирской жизни. Так всеобщее возмущение вызвало то, что в минувшую пятницу патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург на частном самолёте.

Московский патриарх путешествовал с особо важным грузом, епископ привёз с собой останки святой княгини Елизаветы Федоровны. Возмущение вызвало, то, что служитель церкви прилетел на частном самолёте, примерной стоимостью в 25 миллионов долларов, причём не в первый раз. Недовольные россияне считают, что самолёт собственность церкви, и что это не позволительная роскошь. В пример ставят скромность Папы Римского Франциска I, который после своего избрания, приказал уменьшить размер, предоставленного ему помещения и роскошный трон на обычное кресло.

Однако пресс-секретарь патриарха Кирилла заявил, что авиатранспорт принадлежит не церкви, а бизнесмену компании «Сириус-Аэро». Предприниматель любезно предоставляет патриарху самолёт при необходимости. В пресс-службе подчеркнули, что какой бы способ передвижения не выбрал бы патриарх, его всё равно раскритикуют. Если бы воспользовался услугами общественного авиаперевозчика и полетел бы лучшим классом, то патриарха обвинили бы в надменной роскоши, если бы выбрал услуги самого бюджетного класса, то обвинили бы в показательности. Так же представитель церкви добавил, что РПЦ честна перед всеми и ничего не скрывает.