В Ростовской области молния убила беременную женщину

Отмечается, что молния убила одного человека, а также покалечила еще четверых. Примечательно, что все они решили укрыться от дождя под деревом.

СМИ сообщили о том, что в Ростовской области беременная женщина и еще четыре человека решили укрыться от небольшого ливня под деревом, надеясь переждать непогоду. Сразу же вслед за ливнем началась гроза, сопровождаемая раскатами грома и молнии. Внезапно молния угодила прямо в дерево, убив при этом беременную женщину, а также покалечив четверых человек. Все пострадавшие были экстренного госпитализированы в больницу, об их состоянии ничего не сообщается.

СМИ сообщают о том, что страшный инцидент произошел в городе Шахты Ростовской области, а сотрудники МЧС призывают всех соблюдать меры предосторожности во время грозы и никогда не прятаться от дождя под деревьями.