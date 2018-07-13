Жители Якутии из-за задымления жалуются на плохое самочувствие

Жители Якутии обращаются в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие, из-за обострения ситуаций лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что пожарам в лесах республики присвоили четвёртый класс, что является достаточно высоким уровнем угрозы. Пожарные и сотрудники МЧС делают всё необходимое для ликвидации возгорания, и его последствий, к тушению привлекли авиационный транспорт. А в больницах оказывают помощь пострадавшим, бесплатно снабжают несение защитными повязками, проводят разъяснительные беседы. Пострадавшие жалуются на ухудшения самочувствия, из-за задымления округи. Всего за помощью к медицинским работникам обратились 43 человека, большинство из них жители города Якутска. В пострадавших регионах республики проводятся профилактические обходы жителей, состоящих на учёте с хроническими заболеваниями. В некоторых регионах пришлось закрыть детских лагеря, находящиеся вблизи пожаров. В 14 регионах Якутии уже больше недели объявлен режим чрезвычайной ситуации.