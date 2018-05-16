Момент обрушения Каштакского моста в Чите попал на видео

По словам очевидцев произошедшего, Каштакский мост обрушился примерно в 16:35 по местному времени. Отмечается, что в результате произошедшего никто из находившихся в тот момент на мосту не получил повреждений.

В Сети появилось видео, которое наглядно продемонстрировало момент обрушения Каштакского моста в Чите во время паводка. Очевидцы засняли происходящее на видео, на кадрах можно рассмотреть, как рушится мост, и в этот момент от места обрушения отъезжает автомобиль и отбегает человек. СМИ сообщает, что в результате обрушения переправы никто не пострадал.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о том, что Каштакский мост начал деформироваться еще 10 июля, это произошло из-за того, что река Чита вышла из берегов в результате паводка. Жители города в течение нескольких дней могли следить за тем, как конструкция постепенно рушиться, полиция даже перекрывала движение по мосту, но все же многие пытались проникнуть на мост, чтобы сделать селфи.