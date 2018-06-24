Москвича избили при попытке продать билеты на ЧМ-2018

На жителя столицы напали неизвестные, пытаясь заполучить билеты на финальный матч Франция – Хорватия.

Сообщается, что продать билеты на матч жителя Москвы попросила соседка. Мужчина по имени Алексей согласился помочь и выставил объявление о продаже на одном из интернет-ресурсов. Спустя несколько часов москвичу позвонили и предложили выгодную сумму, потому тот поспешил расстаться с билетами и назначил встречу возле станции метро «Шоссе Энтузиастов» на окраине города.

На встречу прибили несколько бородатых мужчин, похожих на кавказцев, которые прыснули москвичу в лицо смесью из перцового баллончика, жестоко избили, забрали билеты и скрылись с метра преступления. Полиция завела уголовное дело, однако пострадавший решил забрать заявление и попросил правоохранительные органы не вмешиваться. Опознать нападавших также не удалось. В Сети случай вызвал большой резонанс. Пользователи посчитали, что ограбление было бессмысленным, ведь билеты являются именными, а без паспорта болельщика они являются недействительными.